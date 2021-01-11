***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.347,94 % 0,01938667Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.990 % 0,00788876Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.139,22 % 0,14547834Fon Yönetim Ücreti363.677,42 % 0,95952004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.052,71 % 0,00805422Gecelik Ters Repo Komisyonu16.527 % 0,04360454Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.370,4 % 0,00361564Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.538,33 % 0,0040587Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.680,8 % 0,03081842TOPLAM GİDERLER463.323,82 % 1,22242533DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.902.014,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901237BIST