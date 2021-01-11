***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 22:57
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.347,94 % 0,01938667
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.990 % 0,00788876
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.139,22 % 0,14547834
Fon Yönetim Ücreti
363.677,42 % 0,95952004
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.052,71 % 0,00805422
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.527 % 0,04360454
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.370,4 % 0,00361564
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.538,33 % 0,0040587
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.680,8 % 0,03081842
TOPLAM GİDERLER
463.323,82 % 1,22242533
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.902.014,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901237
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0948
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
18:059,0846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0590
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
18:05442,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,87
|Açılış
|: 442,93
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4653
|7,4697
|% 1,31
|
|Euro
|9,0797
|9,0861
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,0611
|10,1115
|% 0,91
|
|Frank
|1,9829
|1,9929
|% 1,20
|
|Riyal
|442,8930
|442,9750
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,72
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,52
|