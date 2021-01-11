***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri504,79 % 0,02248839Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.997 % 0,1335163Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.154,52 % 0,1850838Fon Yönetim Ücreti45.051,23 % 2,0070316Hisse Senedi Komisyonu6.932,25 % 0,30883163Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5,25 % 0,00023389Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.047,72 % 0,04667591Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.538,33 % 0,06853258Türev Araçlar Komisyonu2.595,04 % 0,11560899Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.210,33 % 0,36577007TOPLAM GİDERLER73.036,46 % 3,25377316DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.244.669,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901238BIST