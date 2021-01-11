***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.312,34 % 0,02019048Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.997 % 0,02616867Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.159,07 % 0,14982653Fon Yönetim Ücreti196.081,55 % 1,71211017Hisse Senedi Komisyonu25.171,93 % 0,2197918Tahvil Bono Komisyonu371,37 % 0,00324266Gecelik Ters Repo Komisyonu3.869,25 % 0,03378483Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.794,62 % 0,01566995Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.538,33 % 0,01343212Türev Araçlar Komisyonu31.269,41 % 0,2730327Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.324,01 % 0,09887699TOPLAM GİDERLER293.888,88 % 2,5661269DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.452.624,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901239BIST