***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri31.650,74 % 0,01633305Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.716 % 0,00346573Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri325.197,29 % 0,16781486Fon Yönetim Ücreti2.919.881,41 % 1,50677602Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu30.105,86 % 0,01553583Gecelik Ters Repo Komisyonu67.210,87 % 0,03468351Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.901,1 % 0,00356124Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.538,33 % 0,00079384Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.808,49 % 0,00970594TOPLAM GİDERLER3.408.010,09 % 1,75867001DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ193.783.374,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901241BIST