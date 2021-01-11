***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri252.521,05 % 0,02130933Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti19.072 % 0,00160942Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.060.099,16 % 0,0894579Fon Yönetim Ücreti5.786.442,73 % 0,48829681Hisse Senedi Komisyonu992.953,3 % 0,08379171Tahvil Bono Komisyonu869,6 % 0,00007338Gecelik Ters Repo Komisyonu234.576,17 % 0,01979503Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.356,99 % 0,0001989Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.329,03 % 0,00011215Türev Araçlar Komisyonu199.790,42 % 0,01685959Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.678,16 % 0,00106986TOPLAM GİDERLER8.562.688,61 % 0,72257409DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.185.025.698,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901245BIST