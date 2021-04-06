***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri217 % 0,00530046Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri788 % 0,01924774Fon Yönetim Ücreti13.685,9 % 0,33429274Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu31,31 % 0,00076478Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.086,98 % 0,02655065Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0Diğer Giderler1.130,27 % 0,02760805TOPLAM GİDERLER17.231,66 % 0,42090172DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.093.986,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924048BIST