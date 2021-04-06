***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 21:38
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2021 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
227,06 % 0,00406505
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,38 % 0,00151065
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
419,64 % 0,0075128
Fon Yönetim Ücreti
4.793,31 % 0,08581445
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21 % 0,00037596
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
644,53 % 0,011539
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00229516
Türev Araçlar Komisyonu
1.578
17:131.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,77
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:138,1776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0494
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:139,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0769
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:13457,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,40
|Açılış
|: 457,43
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:13
|CEOEM
|6,60
|78.274.451
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.624.398
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|167.842
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.078
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.789.229
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|1.049.613.029
|% 3,13
|
|GARAN
|6,83
|962.611.935
|% 0,59
|
|JANTS
|931,10
|890.809.722
|% 4,78
|
|BJKAS
|9,23
|863.633.138
|% 1,43
|
|THYAO
|12,87
|817.848.185
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,98
|1.049.613.029
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,20
|397.021.384
|% 0,92
|
|GARAN
|6,83
|962.611.935
|% 0,59
|
|TSKB
|1,41
|175.147.135
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,16
|124.085.151
|% 2,65
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1734
|8,1776
|% 0,61
|
|Euro
|9,7359
|9,7474
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,1983
|11,2544
|% -0,13
|
|Frank
|8,7655
|8,8183
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 0,42
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-4,13
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|6,28
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|3,03
|
|Çeyrek
|729
|745
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,45
|62,45
|-0,29
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
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17:26FORMT
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 569, 045 adet işlem
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17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 31 artarak (% 0.16 ) 1, 455
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17:25XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 14, 747.00 milyon TL de
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17:25CEOEM
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 066, 392 adet işlem
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17:24IDGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 10.34 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 625 adet işlem