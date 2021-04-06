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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 21:38



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2021 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
227,06 % 0,00406505
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,38 % 0,00151065
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
419,64 % 0,0075128
Fon Yönetim Ücreti
4.793,31 % 0,08581445
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21 % 0,00037596
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
644,53 % 0,011539
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00229516
Türev Araçlar Komisyonu
1.578
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YYAPI 1,87 68.624.398 % 10,00  
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Altın Gr. 456 456 -0,28  
Cumhuriyet 3.022 3.067 4,00  
Tam 3.006 3.082 6,28  
Yarım 1.453 1.491 3,03  
Çeyrek 729 745 1,52  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 -0,07  
Gümüş Gr. 6,57 6,57 -0,02  
B. Petrol 62,45 62,45 -0,29  
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