***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri986,09 % 0,01768302Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.332 % 0,02388604Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.479,48 % 0,09826058Fon Yönetim Ücreti69.363,71 % 1,2438623Hisse Senedi Komisyonu3.141,12 % 0,05632802Tahvil Bono Komisyonu445,29 % 0,00798515Gecelik Ters Repo Komisyonu756 % 0,01355694Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.079,12 % 0,03728375Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.227,8 % 0,02201748Türev Araçlar Komisyonu7.059,55 % 0,12659513Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.843,23 % 0,17651338TOPLAM GİDERLER101.713,39 % 1,82397181DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.576.478,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967613BIST