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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2021 21:28



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Tür681,18 % 0,01511739
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.508 % 0,00850261
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.811,74 % 0,10042857
Fon Yönetim Ücreti
130.530,81 % 0,73597651
Hisse Senedi Komisyonu
36.319,46 % 0,2047813
Tahvil Bono Komisyonu
86,95 % 0,00049025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.343,7 % 0,02449124
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.620,26 % 0,03168891
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00629858
Türev Araçlar Komisyonu
8.657,97 % 0,04881654
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.856,08 % 0,10631691
TOPLAM GİDERLER
227.533,25 % 1,28290881
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.735.730,51 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967614


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YEOTK 91,30 59.480.219 % 10,00  
VKFYO 6,49 28.227.372 % 10,00  
YUNSA 17,60 27.534.141 % 10,00  
DOBUR 29,04 4.337.842 % 10,00  
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Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,57 22,60 -0,04  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,01  
B. Petrol 82,47 82,47 1,39  
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