***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Tür681,18 % 0,01511739Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.508 % 0,00850261Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.811,74 % 0,10042857Fon Yönetim Ücreti130.530,81 % 0,73597651Hisse Senedi Komisyonu36.319,46 % 0,2047813Tahvil Bono Komisyonu86,95 % 0,00049025Gecelik Ters Repo Komisyonu4.343,7 % 0,02449124Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.620,26 % 0,03168891Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00629858Türev Araçlar Komisyonu8.657,97 % 0,04881654Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.856,08 % 0,10631691TOPLAM GİDERLER227.533,25 % 1,28290881DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.735.730,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967614BIST