***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.052,63 % 0,02628436Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.742 % 0,00505791Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.557,12 % 0,15550337Fon Yönetim Ücreti223.126,44 % 0,64784876Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu116,54 % 0,00033837Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu971,08 % 0,00281954Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.193,1 % 0,00346417Türev Araçlar Komisyonu1.893,48 % 0,00549773Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.777,66 % 0,06903856TOPLAM GİDERLER315.430,05 % 0,91585276DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.441.130,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967615BIST