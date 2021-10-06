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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2021 21:28



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
293,41 % 0,00680653
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.180 % 0,02737365
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.474,21 % 0,03419873
Fon Yönetim Ücreti
7.060 % 0,16377793
Hisse Senedi Komisyonu
27.375,46 % 0,6350561
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
760,7 % 0,01764672
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.428,91 % 0,05634587
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3 % 0,00826545
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.363,91 % 0,07803601
TOPLAM GİDERLER
44.292,9 % 1,02750699
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.310.715,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967616


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YEOTK 91,30 59.480.219 % 10,00  
VKFYO 6,49 28.227.372 % 10,00  
YUNSA 17,60 27.534.141 % 10,00  
DOBUR 29,04 4.337.842 % 10,00  
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Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,57 22,61 -0,04  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,00  
B. Petrol 82,42 82,42 1,34  
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