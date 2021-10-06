***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri293,41 % 0,00680653Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.180 % 0,02737365Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.474,21 % 0,03419873Fon Yönetim Ücreti7.060 % 0,16377793Hisse Senedi Komisyonu27.375,46 % 0,6350561Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu760,7 % 0,01764672Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.428,91 % 0,05634587Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,00826545Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.363,91 % 0,07803601TOPLAM GİDERLER44.292,9 % 1,02750699DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.310.715,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967616BIST