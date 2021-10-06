***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.304,09 % 0,01694826Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,38 % 0,00109662Bağımsız Denetim Ücreti1.433 % 0,0186236Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.715,62 % 0,06128529Fon Yönetim Ücreti25.880,17 % 0,33634471Hisse Senedi Komisyonu2.123,94 % 0,02760322Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu31,5 % 0,00040938Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.397,14 % 0,01815756Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar712,6 % 0,00926112Türev Araçlar Komisyonu5.359,58 % 0,06965435Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.729,25 % 0,15243606TOPLAM GİDERLER54.771,27 % 0,71182016DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.694.537,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967617BIST