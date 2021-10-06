***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.698,37 % 0,01642198Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.332 % 0,01287945Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.927,25 % 0,15400469Fon Yönetim Ücreti136.141,23 % 1,31638472Hisse Senedi Komisyonu1.162,55 % 0,011241Tahvil Bono Komisyonu375,99 % 0,00363554Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.540,8 % 0,0825832Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.714,66 % 0,06492578TOPLAM GİDERLER171.892,85 % 1,66207637DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.342.054,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967618BIST