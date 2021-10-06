***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.405,09 % 0,01887569Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.851,36 % 0,00415768Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.963,28 % 0,12567925Fon Yönetim Ücreti316.207,22 % 0,71012076Hisse Senedi Komisyonu2.332,29 % 0,00523773Tahvil Bono Komisyonu2.404,74 % 0,00540043Gecelik Ters Repo Komisyonu10.148,25 % 0,02279038Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.809,64 % 0,00406399Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00250872Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.379,57 % 0,04127583TOPLAM GİDERLER418.618,54 % 0,94011047DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.528.654,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967619BIST