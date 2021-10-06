***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri731,66 % 0,01586806Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.332 % 0,02888808Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.718,79 % 0,10233994Fon Yönetim Ücreti68.123,81 % 1,47745217Hisse Senedi Komisyonu13.365,43 % 0,28986611Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.039,6 % 0,02254659Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,02422739Türev Araçlar Komisyonu8.490,15 % 0,18413225Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.789,06 % 0,21230269TOPLAM GİDERLER108.707,6 % 2,35762327DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.610.897,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967620BIST