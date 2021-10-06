***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.400,35 % 0,01476881Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.480 % 0,01560884Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.836,41 % 0,10373983Fon Yönetim Ücreti117.899,57 % 1,24342944Hisse Senedi Komisyonu21.208,38 % 0,22367447Tahvil Bono Komisyonu122,57 % 0,00129269Gecelik Ters Repo Komisyonu808,5 % 0,00852686Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.970,34 % 0,02078022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.227,8 % 0,01294901Türev Araçlar Komisyonu39.470,24 % 0,41627343Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.417,82 % 0,18369728TOPLAM GİDERLER212.841,98 % 2,24474087DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.481.806,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967621BIST