***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri819,19 % 0,01634556Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.356 % 0,0270567Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.327,25 % 0,08634299Fon Yönetim Ücreti52.388,6 % 1,0453263Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu169,06 % 0,00337331Gecelik Ters Repo Komisyonu661,5 % 0,01319912Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.846,59 % 0,05679891Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,02228985Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.477,92 % 0,1492093TOPLAM GİDERLER71.163,21 % 1,41994203DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.011.698,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967622BIST