***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri24.486,88 % 0,03214841Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.516 % 0,00330321Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.141 % 0,09865133Fon Yönetim Ücreti1.049.922,1 % 1,37842478Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.658,38 % 0,01268032Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00146662Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.030,35 % 0,0262975TOPLAM GİDERLER1.182.871,81 % 1,55297218DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.168.254,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967624BIST