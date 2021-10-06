***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri160,27 % 0,01534481Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.332 % 0,12753032Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri312,06 % 0,02987771Fon Yönetim Ücreti15.548,52 % 1,48866949Hisse Senedi Komisyonu196,43 % 0,01880689Tahvil Bono Komisyonu123,8 % 0,01185304Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,10695505Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.033,68 % 0,48194207TOPLAM GİDERLER23.823,86 % 2,28097938DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.044.457,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967625BIST