***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri38.347,39 % 0,01585508Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.747,23 % 0,00196279Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri153.373,75 % 0,0634138Fon Yönetim Ücreti2.349.069,03 % 0,97124438Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.349,6 % 0,00510606Gecelik Ters Repo Komisyonu238.313,33 % 0,09853286Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.486,39 % 0,00722991Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.257,8 % 0,00052005Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.727,77 % 0,01973349TOPLAM GİDERLER2.862.672,29 % 1,18359842DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ241.861.787,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967626BIST