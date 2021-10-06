***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri417.053,55 % 0,01422877Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti47.865,3 % 0,00163304Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.921.255,62 % 0,09966557Fon Yönetim Ücreti13.106.446,03 % 0,44715752Hisse Senedi Komisyonu1.083.159,27 % 0,03695455Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu194.326,39 % 0,00662991Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu85.526,3 % 0,00291793Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00003811Türev Araçlar Komisyonu263.404,13 % 0,00898666Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.208,32 % 0,00096239TOPLAM GİDERLER18.148.362,01 % 0,61917445DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.931.057.944,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967627BIST