***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.806,66 % 0,01626817Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.862,59 % 0,00630395Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.322,42 % 0,15677854Fon Yönetim Ücreti118.853,29 % 0,40225975Hisse Senedi Komisyonu14.994,23 % 0,05074807Tahvil Bono Komisyonu1.446,44 % 0,00489549Gecelik Ters Repo Komisyonu7.375,05 % 0,02496091Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.001,81 % 0,00339063Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.227,8 % 0,0041555Türev Araçlar Komisyonu43.131,16 % 0,1459777Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.537,66 % 0,07627886TOPLAM GİDERLER263.559,11 % 0,89201757DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.546.403,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967628BIST