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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.05.2020 10:59
GÜNCEL HABERLER



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Fon
Fonun Süresi SÜRESİZ

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELER 1 BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.oyakportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına ve türev araç sözleşmelerine yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Maya Sitesi F2 C Blok No:24/3 34335 Levent-Beşiktaş / İSTANBUL (212) 319 14 00 oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
Batuhan BAŞAVCI Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 batuhan.basavci@oyakportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846446


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PNSUT 18,95 83.171.811 % 8,91  
CASA 22,00 44.946 % 8,16  
PEKGY 5,94 7.123.253 % 8,00  
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Frank 6,9767 7,0187 % 0,08  
Riyal 1,8059 1,8149 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 10,17  
Altın Gr. 380 380 3,02  
Cumhuriyet 2.456 2.493 18,20  
Tam 2.528 2.557 18,70  
Yarım 1.234 1.250 9,20  
Çeyrek 617 625 4,50  
Gümüş.Ons 17,06 17,10 -0,03  
Gümüş Gr. 3,72 3,73 -0,01  
B. Petrol 33,84 33,84 -2,23  
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