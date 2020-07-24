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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.07.2020 16:48
GÜNCEL HABERLER



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYOYKP00104

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 19.06.2020

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.oyakportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,001095 0,40 0,001095 0,40

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş -UZMAN 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş -UZMAN 7 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Batuhan BAŞAVCI 01.02.2019 Şubat 2019 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yrd / Şubat 2015 - Ocak 2019 Vakıf Portföy Araştırma Uzmanı / Ocak 2014 - Temmuz 2014 Ziraat Yatırım Araştırma Uzmanı 6 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI - SPK GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Maya Sitesi F2 C Blok No:24/3 34335 Levent-Beşiktaş / İSTANBUL (212) 319 14 00 (212) 351 12 22 oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861656


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KENT 2.211,20 42.103.573 % 10,00  
BRYAT 91,30 39.867.449 % 10,00  
CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
BFREN 887,80 23.392.823 % 10,00  
DARDL 13,31 7.720.213 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7285 8,7723 % 0,45  
Frank 7,3920 7,4365 % 0,40  
Riyal 1,8204 1,8295 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 12,45  
Altın Gr. 418 419 3,32  
Cumhuriyet 2.726 2.749 25,70  
Tam 2.808 2.827 32,60  
Yarım 1.363 1.380 12,90  
Çeyrek 684 691 6,40  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 0,02  
Gümüş Gr. 4,98 4,99 0,01  
B. Petrol 42,94 42,94 -0,39  
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