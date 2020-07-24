***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYOYKP00104Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 19.06.2020Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttp://www.oyakportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,001095 0,40 0,001095 0,40Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş -UZMAN 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş -UZMAN 7 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBatuhan BAŞAVCI 01.02.2019 Şubat 2019 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yrd / Şubat 2015 - Ocak 2019 Vakıf Portföy Araştırma Uzmanı / Ocak 2014 - Temmuz 2014 Ziraat Yatırım Araştırma Uzmanı 6 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI - SPK GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAkatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Maya Sitesi F2 C Blok No:24/3 34335 Levent-Beşiktaş / İSTANBUL (212) 319 14 00 (212) 351 12 22 oyakportfoy@oyakportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861656BIST