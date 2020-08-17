***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.08.2020 14:18
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYOYKP00138
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 22.07.2020
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Maya Sitesi F2 C Blok No:24/3 34335 Levent-Beşiktaş / İSTANBUL (212) 319 14 00 212 351 12 22 oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869350
BIST
14:191.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:197,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3968
En Düşük
7,3558
14:198,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0503
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:19464,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,25
|Açılış
|: 464,36
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ARMDA
|26,40
|8.163.310
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|65.439.803
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|44.235.993
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|2.497.915
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|63.887.810
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|962.037
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|GARAN
|6,96
|619.022.304
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,94
|564.733.796
|% 0,52
|
|RTALB
|51,00
|497.677.543
|% 7,82
|
|KRDMD
|2,81
|467.269.741
|% 2,93
|
|ASELS
|17,53
|379.060.012
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,94
|564.733.796
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,81
|467.269.741
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,11
|217.670.269
|% 1,93
|
|PETKM
|3,78
|351.053.676
|% 4,71
|
|GARAN
|6,96
|619.022.304
|% 2,65
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3933
|7,3968
|% 0,54
|
|Euro
|8,7564
|8,7642
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,6446
|9,6929
|% 0,49
|
|Frank
|8,1062
|8,1550
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9659
|1,9757
|% 0,51
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|8,46
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|17,69
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|8,56
|
|Çeyrek
|746
|762
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,98
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,18
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:33ALYAG
Yüzde 6.72 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 693, 523 adet işlem
-
14:31GLRYH
Yüzde 7.70 oranında artışla 17.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 872, 505 adet işlem
-
14:30XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 7, 622.00 milyon TL de
-
14:30ETILR
Yüzde 7.37 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 950 adet işlem
-
14:29VAKFN
Yüzde 6.64 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 669, 766 adet işlem