***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2020 17:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL (212) 319 14 00 oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877246
BIST
17:251.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:257,8439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:259,2008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0967
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:25476,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,30
|Açılış
|: 476,56
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:25
|SEKUR
|13,09
|24.458.390
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|735.056
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.255.690
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|METUR
|8,57
|12.246.791
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.234.232
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,36
|4.206.112.530
|% -5,28
|
|GARAN
|6,90
|1.434.422.996
|% -1,29
|
|ASELS
|17,69
|1.052.501.492
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,28
|956.999.083
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,79
|611.905.284
|% -6,08
|
|SISE
|7,36
|4.206.112.530
|% -5,28
|
|KRDMD
|3,28
|956.999.083
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,71
|452.754.352
|% 3,64
|
|ODAS
|2,72
|576.755.294
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|1.434.422.996
|% -1,29
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8379
|7,8439
|% 0,56
|
|Euro
|9,1926
|9,2008
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,0432
|10,0936
|% 0,57
|
|Frank
|8,4932
|8,5443
|% 0,99
|
|Riyal
|2,0855
|2,0960
|% 0,52
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|7,95
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|38,00
|
|Tam
|3.131
|3.210
|35,09
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|16,97
|
|Çeyrek
|759
|776
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,10
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|-0,52
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:37EKIZ
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 9.56 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 467 adet işlem
-
17:36TMPOL
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 238, 551 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KRDMD, EREGL
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.45 ) 1, 022
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, ATSYH, EGCEY, COSMO, KERVN, EMNIS, ROYAL, TKURU, SUMAS, BALAT