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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.09.2020 17:25
GÜNCEL HABERLER



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL (212) 319 14 00 oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877246


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:251.124
Değişim :  0,21% |  2,39
Açılış :  1.124  
Önceki Kapanış :  1.121  
En Yüksek
1.132 En Düşük
1.112
BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEKUR 13,09 24.458.390 % 10,00  
YAPRK 53,35 735.056 % 10,00  
ISGSY 10,12 22.255.690 % 10,00  
VANGD 5,72 1.285.147 % 10,00  
TKURU 940,90 3.227.287 % 10,00  
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17:25 Alış Satış %  
Dolar 7,8379 7,8439 % 0,56  
Euro 9,1926 9,2008 % 1,06  
Sterlin 10,0432 10,0936 % 0,57  
Frank 8,4932 8,5443 % 0,99  
Riyal 2,0855 2,0960 % 0,52  
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17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.890 7,95  
Altın Gr. 476 476 3,61  
Cumhuriyet 3.148 3.195 38,00  
Tam 3.131 3.210 35,09  
Yarım 1.513 1.553 16,97  
Çeyrek 759 776 8,49  
Gümüş.Ons 24,00 24,04 0,35  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,10  
B. Petrol 42,35 42,35 -0,52  
Seans Raporu 17:25
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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