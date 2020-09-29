***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2020 17:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL (212) 319 14 00 oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877247
BIST
17:131.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:137,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0406
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:139,2180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1139
|Açılış
|: 9,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:13476,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,49
|Açılış
|: 476,74
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,26
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:13
|SEKUR
|13,09
|22.983.827
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|21.603.618
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|668.742
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.234.232
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|UFUK
|14,20
|358.260
|% -8,97
|
|SISE
|7,39
|3.955.318.191
|% -4,89
|
|GARAN
|6,91
|1.150.413.073
|% -1,14
|
|ASELS
|17,68
|955.818.407
|% 1,26
|
|KRDMD
|3,29
|821.219.667
|% 1,54
|
|TRKCM
|4,84
|580.465.865
|% -5,10
|
|SISE
|7,39
|3.955.318.191
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,29
|821.219.667
|% 1,54
|
|CEMAS
|1,72
|407.200.246
|% 4,24
|
|ODAS
|2,74
|501.866.215
|% 0,74
|
|GARAN
|6,91
|1.150.413.073
|% -1,14
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8385
|7,8412
|% 0,52
|
|Euro
|9,1987
|9,2180
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,0708
|10,1213
|% 0,85
|
|Frank
|8,5046
|8,5559
|% 1,13
|
|Riyal
|2,0868
|2,0973
|% 0,58
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|7,95
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|38,00
|
|Tam
|3.131
|3.210
|35,09
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|16,97
|
|Çeyrek
|759
|776
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,10
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|-0,52
|