***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2020 17:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL (212) 319 14 00 oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877248
BIST
17:311.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:317,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:319,2021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0980
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:31476,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,44
|Açılış
|: 476,70
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:31
|SEKUR
|13,09
|24.614.226
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.480.212
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|742.259
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|METUR
|8,57
|12.423.676
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.300.018
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,41
|4.280.007.552
|% -4,63
|
|GARAN
|6,94
|1.550.007.634
|% -0,72
|
|ASELS
|17,74
|1.086.967.851
|% 1,60
|
|KRDMD
|3,30
|991.646.930
|% 1,85
|
|TRKCM
|4,83
|619.088.513
|% -5,29
|
|SISE
|7,41
|4.280.007.552
|% -4,63
|
|KRDMD
|3,30
|991.646.930
|% 1,85
|
|CEMAS
|1,72
|458.514.044
|% 4,24
|
|GARAN
|6,94
|1.550.007.634
|% -0,72
|
|ODAS
|2,74
|606.189.019
|% 0,74
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8385
|7,8432
|% 0,55
|
|Euro
|9,1903
|9,2021
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,0698
|10,1203
|% 0,84
|
|Frank
|8,4925
|8,5437
|% 0,99
|
|Riyal
|2,0836
|2,0941
|% 0,43
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|7,21
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,59
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,13
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|-0,64
|