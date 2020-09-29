***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2020 17:26
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL (212) 319 14 00 (212) 351 12 22 oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877252
BIST
18:051.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
18:057,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0470
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
18:059,2133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1092
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
18:05476,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,83
|Açılış
|: 476,08
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EMNIS
|36,30
|565.191
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.288.446
|% 10,00
|
|SEKUR
|13,09
|24.801.884
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|7.194.895
|% -14,42
|
|BMELK
|9,27
|3.290.674
|% -10,00
|
|METUR
|8,57
|13.148.526
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.395.595
|% -9,96
|
|SISE
|7,39
|4.613.030.934
|% -4,89
|
|GARAN
|6,91
|1.734.344.146
|% -1,14
|
|ASELS
|18,59
|1.686.405.809
|% 6,47
|
|KRDMD
|3,28
|1.082.767.700
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,80
|670.143.843
|% -5,88
|
|SISE
|7,39
|4.613.030.934
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,28
|1.082.767.700
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,72
|483.414.953
|% 4,24
|
|GARAN
|6,91
|1.734.344.146
|% -1,14
|
|ODAS
|2,74
|643.674.623
|% 0,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8414
|7,8479
|% 0,61
|
|Euro
|9,2030
|9,2167
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,0474
|10,0978
|% 0,61
|
|Frank
|8,4791
|8,5302
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0856
|2,0960
|% 0,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|4,15
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,07
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-1,03
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58OZRDN
Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
-
17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem