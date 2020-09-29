***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2020 17:27
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL (212) 319 14 00 (212) 351 12 22 oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877253
BIST
17:311.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:317,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:319,2021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0980
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:31476,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,44
|Açılış
|: 476,70
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ISGSY
|10,12
|22.480.212
|% 10,00
|
|SEKUR
|13,09
|24.626.531
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|742.259
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|METUR
|8,57
|12.503.171
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.300.763
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,40
|4.321.274.886
|% -4,76
|
|GARAN
|6,92
|1.590.917.993
|% -1,00
|
|ASELS
|17,71
|1.097.219.863
|% 1,43
|
|KRDMD
|3,29
|1.002.711.350
|% 1,54
|
|TRKCM
|4,81
|626.114.633
|% -5,69
|
|SISE
|7,40
|4.321.274.886
|% -4,76
|
|KRDMD
|3,29
|1.002.711.350
|% 1,54
|
|CEMAS
|1,71
|461.620.997
|% 3,64
|
|GARAN
|6,92
|1.590.917.993
|% -1,00
|
|ODAS
|2,72
|612.732.194
|% 0,00
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8385
|7,8432
|% 0,55
|
|Euro
|9,1903
|9,2021
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,0772
|10,1277
|% 0,91
|
|Frank
|8,4938
|8,5450
|% 1,00
|
|Riyal
|2,0840
|2,0944
|% 0,44
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|6,26
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.157
|3.205
|48,00
|
|Tam
|3.143
|3.222
|46,66
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|22,57
|
|Çeyrek
|762
|779
|11,28
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,12
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,63
|