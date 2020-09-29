***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2020 17:28
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL (212) 319 14 00 oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877260
BIST
17:561.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:567,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0496
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:569,2178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1137
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:56476,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,91
|Açılış
|: 476,17
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:56
|SEKUR
|13,09
|24.775.181
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.730.571
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.264.014
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|METUR
|8,57
|12.894.057
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.372.756
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,42
|4.551.794.600
|% -4,50
|
|GARAN
|6,90
|1.716.539.485
|% -1,29
|
|ASELS
|18,33
|1.456.844.903
|% 4,98
|
|KRDMD
|3,29
|1.074.841.413
|% 1,54
|
|TRKCM
|4,82
|659.587.449
|% -5,49
|
|SISE
|7,42
|4.551.794.600
|% -4,50
|
|KRDMD
|3,29
|1.074.841.413
|% 1,54
|
|CEMAS
|1,72
|473.015.890
|% 4,24
|
|GARAN
|6,90
|1.716.539.485
|% -1,29
|
|ODAS
|2,72
|631.376.453
|% 0,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8426
|7,8502
|% 0,64
|
|Euro
|9,2003
|9,2178
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,0526
|10,1030
|% 0,66
|
|Frank
|8,4837
|8,5348
|% 0,88
|
|Riyal
|2,0851
|2,0955
|% 0,49
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|5,66
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,65
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,08
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|-1,02
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:58OZRDN
Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
-
17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem