***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonFonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ) OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI 1 BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttp://www.oyakportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, Fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,001369 0,50 0,001369 0,50Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 7 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBatuhan BAŞAVCI 01.02.2019 Şubat 2019 - Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yrd / Şubat 2015 - Ocak 2019 Vakıf Portföy Araştırma Uzmanı / Ocak 2014 - Temmuz 2014 Ziraat Yatırım Araştırma Uzmanı 6 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI - SPK GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAyazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL (212) 319 14 00 oyakportfoy@oyakportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaBatuhan BAŞAVCI Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 batuhan.basavci@oyakportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891366BIST