***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









1,50Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBaran ÇELİK 16.09.2020 2018 Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2018 OYAK Çimento A.Ş., Mali İşler Başkan Yardımcısı 2015 - 2017 ÇİMSA A.Ş. Genel Müdür YardımcısıAdalet TUNÇER 17.05.2019 01.12.2018 Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Stratejik Planlama ve Sektörel Analiz Müdürlüğü, Müdür 01.09.2015 - 01.12.2018 Sanofi İlaç, Finansal Planlama ve Analiz Müdürlüğü, Müdür 01.04.2014 - 01.09.2015 Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Uluslararası Operasyonlar ve İş Geliştirme, Kıdemli Uzman 01.01.2008 - 01.04.2014 Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, İş Geliştirme, UzmanHasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-MüdürFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 11 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAyazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL (212) 319 14 00 (212) 351 12 22 oyakportfoy@oyakportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNecdet KARACAN Araştırma Müdür Yrd (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918866BIST