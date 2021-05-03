***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.05.2021 16:59
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0022 0,803 0,0022 0,803
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934156
BIST
17:211.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 18,94
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.400
17:218,2739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2552
17:2110,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0362
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:21477,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,71
|Açılış
|: 477,47
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:21
|CLEBI
|247,50
|21.339.117
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,32
|66.697.467
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.804.631
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.925.804
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.116.184
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|37.205.344
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.607.592
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.424.902
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,85
|974.787.587
|% 5,07
|
|KOZAL
|115,40
|689.515.985
|% 2,12
|
|GARAN
|7,28
|665.656.562
|% 0,97
|
|PETKM
|6,80
|625.458.335
|% 1,34
|
|SISE
|7,70
|551.957.200
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|258.023.251
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|196.988.437
|% 1,10
|
|GARAN
|7,28
|665.656.562
|% 0,97
|
|PETKM
|6,80
|625.458.335
|% 1,34
|
|AKBNK
|4,94
|399.825.903
|% 1,23
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2694
|8,2739
|% -0,01
|
|Euro
|9,9952
|10,0068
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4781
|11,5357
|% 0,68
|
|Frank
|9,0539
|9,1084
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1984
|2,2094
|% -0,07
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|26,33
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,39
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,93
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,13
|0,23
|
|B. Petrol
|67,29
|67,29
|0,53
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:31VERTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 30.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 148, 078 adet işlem
-
17:30YKSLN
Yüzde 5.96 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 688, 447 adet işlem
-
17:29VERTU
Yüzde 6.00 oranında artışla 30.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 097, 640 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 9 artarak (% 1.30 ) 1, 476
-
17:28XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 12, 059.00 milyon TL de