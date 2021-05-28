***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)ISIN Kodu TRYOYKP00146Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fonun süresi, tasfiye dönemi dahil ilk katılma payı satışı tarihinde başlar ve Tasfiye Dönemi dahil toplam 9 (dokuz) yıldır.Tasfiye süresi 2 yıldırFonun Yatırım Stratejisi Fon, büyüme potansiyeli yüksek, şirketlere sermaye aktarımı, pay devri yoluyla ortaklık veya girişim şirketinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.Fonun yatırım yapmayı hedeflediği girişim şirketlerinin faaliyet alanları şunlardır: altyapı yatırım ve hizmetleri, inşaat, gıda, sağlık, tarım, madencilik, finans, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat, enerji ve benzeri yatırım hizmetleri. Fon, potansiyel görmesi durumunda, bu sektörlerin dışındaki sektörlerde de faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapabilecektir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgilerİlk talep toplama dönemi sonrasında bu ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde (16 Aralık - 15 Haziran ve 16 Haziran 15 Aralık dönemlerinde) pay alım talebinde veya kaynak taahhüdünde bulunan yatırımcılara katılma payı satış işlemleri talebin iletildiği ilgili altı aylık dönemin bu ihraç belgesinde belirtilen günlerinde hesaplanan fiyat üzerinden ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Katılma paylarının satışı, Kurucu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları borsada işlem görmeyecektir 1Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00411 1,50Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBaran ÇELİK 16.09.2020 2018 Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2018 OYAK Çimento A.Ş., Mali İşler Başkan Yardımcısı 2015 - 2017 ÇİMSA A.Ş. Genel Müdür YardımcısıAdalet TUNÇER 17.05.2019 01.12.2018 Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Stratejik Planlama ve Sektörel Analiz Müdürlüğü, Müdür 01.09.2015 - 01.12.2018 Sanofi İlaç, Finansal Planlama ve Analiz Müdürlüğü, Müdür 01.04.2014 - 01.09.2015 Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Uluslararası Operasyonlar ve İş Geliştirme, Kıdemli Uzman 01.01.2008 01.04.2014 Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, İş Geliştirme, UzmanHasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-MüdürFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 11 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAyazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL (212) 319 14 00 (212) 351 12 22 oyakportfoy@oyakportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNecdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938634BIST