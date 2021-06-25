***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.06.2021 09:16
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944057
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,6983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7087
En Düşük
8,6813
18:0510,3956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0103
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4087
En Düşük
10,3697
18:05496,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,79
|Açılış
|: 496,26
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,21
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6879
|8,6951
|% -0,16
|
|Euro
|10,3806
|10,3902
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0830
|12,1436
|% -0,06
|
|Frank
|9,4443
|9,5012
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3135
|2,3251
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,41
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|0,05
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|0,19
|