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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.06.2021 09:16



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944057


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Altın Ons 1.777 1.778 2,41  
Altın Gr. 497 497 0,27  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 26,10 26,14 0,18  
Gümüş Gr. 7,31 7,31 0,05  
B. Petrol 75,75 75,75 0,19  
Seans Raporu 18:05
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