***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 15:31
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 12 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 – (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 – 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 22 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948639
BIST
15:161.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -14,98
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:168,6943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:1610,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0665
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:16506,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,22
|Açılış
|: 506,99
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:16
|TUREX
|11,57
|11.322.309
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.694.666
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.430.100
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.473.145
|% -9,95
|
|KATMR
|3,14
|67.874.640
|% -8,99
|
|SANEL
|4,60
|4.203.036
|% -8,91
|
|ERBOS
|124,70
|93.469.116
|% -7,77
|
|THYAO
|13,64
|453.591.582
|% -1,52
|
|GARAN
|8,60
|441.590.908
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,11
|415.909.990
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|328.124.594
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,68
|254.232.939
|% 7,50
|
|EKGYO
|1,86
|161.983.186
|% -2,11
|
|YKBNK
|2,24
|185.943.515
|% -1,75
|
|PETKM
|5,34
|328.124.594
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,11
|415.909.990
|% -0,56
|
|TSKB
|1,27
|73.403.998
|% -0,78
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6906
|8,6943
|% 0,10
|
|Euro
|10,3080
|10,3170
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9104
|11,9702
|% -0,35
|
|Frank
|9,4458
|9,5027
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3106
|2,3222
|% 0,07
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|13,35
|
|Altın Gr.
|507
|507
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.353
|3.404
|10,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|14,56
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|7,04
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|-0,37
|
Seans Raporu
15:16
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15:28SANEL
Yüzde -8.91 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 800 adet işlem
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15:26XU100
Endeks 1, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 6, 523.00 milyon TL de
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15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, PETKM, ISCTR
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15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 3 kaybederek (% -1.00 ) 1, 217
-
15:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, SRVGY, SNGYO