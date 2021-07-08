***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 05.12.2018Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 12 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIHasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 – (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 – 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 22 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948641BIST