***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 15:35
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.04.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.UZAMAN/2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 12 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 – (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 – 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 22 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948645
BIST
15:221.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,34
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:228,6932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:2210,3319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0814
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:22507,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,52
|Açılış
|: 507,19
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:22
|TUREX
|11,57
|11.372.940
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.724.302
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.430.624
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.493.979
|% -9,95
|
|KATMR
|3,13
|70.346.839
|% -9,28
|
|SANEL
|4,59
|4.249.054
|% -9,11
|
|ERBOS
|125,60
|95.601.964
|% -7,10
|
|THYAO
|13,64
|468.353.206
|% -1,52
|
|GARAN
|8,62
|457.618.589
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,12
|425.225.513
|% -0,42
|
|PETKM
|5,34
|331.324.351
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,38
|259.884.229
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,88
|178.017.712
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|192.746.383
|% -1,32
|
|PETKM
|5,34
|331.324.351
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,12
|425.225.513
|% -0,42
|
|TSKB
|1,26
|73.452.304
|% -1,56
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6903
|8,6932
|% 0,09
|
|Euro
|10,3026
|10,3319
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,9115
|11,9712
|% -0,34
|
|Frank
|9,4456
|9,5025
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% 0,04
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|12,97
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|12,00
|
|Tam
|3.341
|3.425
|18,09
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|8,75
|
|Çeyrek
|810
|828
|4,38
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|
Seans Raporu
15:22
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15:37AKYHO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 088, 553 adet işlem
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15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 26 kaybederek (% -1.08 ) 1, 216
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15:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SRVGY, SNGYO, KTSKR
-
15:36
DERHL, BIOEN, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
FADE, MMCAS, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında