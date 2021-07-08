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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.07.2021 15:35



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.04.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.UZAMAN/2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 12 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 – (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 – 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 22 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948645


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Altın Gr. 507 507 3,42  
Cumhuriyet 3.355 3.406 12,00  
Tam 3.341 3.425 18,09  
Yarım 1.615 1.657 8,75  
Çeyrek 810 828 4,38  
Gümüş.Ons 26,06 26,09 -0,07  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 73,11 73,11 -0,32  
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