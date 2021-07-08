***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 15:36
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 12 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 – (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 – 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 22 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948654
BIST
15:301.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,29
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:308,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:3010,3207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0702
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:30507,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,07
|Açılış
|: 507,84
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:30
|TUREX
|11,57
|11.389.728
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.741.219
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.435.709
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.495.214
|% -9,95
|
|SANEL
|4,57
|4.343.171
|% -9,50
|
|KATMR
|3,13
|70.981.238
|% -9,28
|
|ERBOS
|125,70
|96.743.511
|% -7,03
|
|GARAN
|8,62
|474.348.949
|% -1,26
|
|THYAO
|13,65
|472.911.216
|% -1,44
|
|KRDMD
|7,12
|427.698.282
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|335.766.893
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,64
|263.327.301
|% 7,35
|
|EKGYO
|1,87
|178.159.971
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,26
|193.356.918
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|335.766.893
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|427.698.282
|% -0,42
|
|TSKB
|1,27
|73.479.473
|% -0,78
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6934
|8,6958
|% 0,12
|
|Euro
|10,3115
|10,3207
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9213
|11,9810
|% -0,26
|
|Frank
|9,4535
|9,5105
|% 1,17
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|13,00
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.408
|14,00
|
|Tam
|3.345
|3.429
|22,82
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|11,04
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,52
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,18
|