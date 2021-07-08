***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 15:37
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
22.01.2019
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 12 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 – (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 – 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 22 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948655
BIST
15:271.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,58
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:278,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:2710,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0642
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:27507,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,94
|Açılış
|: 507,71
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:27
|TUREX
|11,57
|11.385.250
|% 9,98
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|BIOEN
|28,66
|261.921.742
|% 7,42
|
|SELVA
|6,77
|44.589.229
|% 7,12
|
|DERHL
|4,39
|15.253.551
|% 6,30
|
|FADE
|20,24
|38.267.366
|% -6,12
|
|IDEAS
|59,85
|1.278.369
|% -4,77
|
|PSDTC
|24,00
|7.231.887
|% -4,23
|
|PSDTC
|24,00
|7.231.887
|% -4,23
|
|PSDTC
|24,00
|7.231.887
|% -4,23
|
|BIOEN
|28,66
|261.921.742
|% 7,42
|
|GWIND
|3,74
|120.906.461
|% 0,27
|
|BASGZ
|13,13
|96.192.351
|% 0,69
|
|PEKGY
|1,22
|67.852.915
|% -1,61
|
|CANTE
|10,47
|64.338.240
|% 3,36
|
|GWIND
|3,74
|120.906.461
|% 0,27
|
|BIOEN
|28,66
|261.921.742
|% 7,42
|
|BASGZ
|13,13
|96.192.351
|% 0,69
|
|BOBET
|5,53
|40.310.587
|% -0,54
|
|EDATA
|6,96
|50.390.336
|% -2,11
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6908
|8,6933
|% 0,09
|
|Euro
|10,3087
|10,3147
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9164
|11,9762
|% -0,30
|
|Frank
|9,4485
|9,5054
|% 1,12
|
|Riyal
|2,3102
|2,3218
|% 0,06
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|12,97
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|12,00
|
|Tam
|3.341
|3.425
|18,09
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|8,75
|
|Çeyrek
|810
|828
|4,38
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:37AKYHO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 088, 553 adet işlem
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 26 kaybederek (% -1.08 ) 1, 216
-
15:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SRVGY, SNGYO, KTSKR
-
15:36
DERHL, BIOEN, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
FADE, MMCAS, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında