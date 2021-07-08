***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi03.06.2021Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 12 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIHasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 – (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 – 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 22 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948660BIST