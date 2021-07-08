***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 15:39
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
18.10.2017
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş -UZMAN 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş -UZMAN 12 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 – (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 – 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 22 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948661
BIST
16:281.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,86
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:288,6829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:2810,3159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0654
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:28506,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,01
|Açılış
|: 506,78
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:26
|TUREX
|11,57
|11.515.563
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|30.896.645
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.930.755
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.510.034
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|122.872.529
|% -9,99
|
|SRVGY
|82,35
|25.615.857
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.872.431
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|81.625.897
|% -9,57
|
|GARAN
|8,61
|600.968.698
|% -1,37
|
|THYAO
|13,75
|586.768.183
|% -0,72
|
|KRDMD
|7,13
|456.120.035
|% -0,28
|
|PETKM
|5,35
|376.797.765
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,28
|280.744.376
|% 6,00
|
|EKGYO
|1,88
|207.534.744
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|236.862.953
|% -0,88
|
|PETKM
|5,35
|376.797.765
|% -0,19
|
|GARAN
|8,61
|600.968.698
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,13
|456.120.035
|% -0,28
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6854
|8,6887
|% 0,04
|
|Euro
|10,3139
|10,3198
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9238
|11,9836
|% -0,23
|
|Frank
|9,4529
|9,5099
|% 1,17
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% 0,03
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,33
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|20,66
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|9,99
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,21
|