***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 16:36
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 12 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 – (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 – 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 22 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948791
BIST
16:291.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,66
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:298,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:2910,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0662
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:29506,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,81
|Açılış
|: 506,58
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:29
|TUREX
|11,57
|11.518.363
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|30.933.395
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.930.755
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.520.080
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.615.857
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.872.431
|% -9,90
|
|KATMR
|3,11
|81.678.697
|% -9,86
|
|ERBOS
|122,10
|124.414.394
|% -9,69
|
|GARAN
|8,62
|601.036.493
|% -1,26
|
|THYAO
|13,75
|588.685.631
|% -0,72
|
|KRDMD
|7,12
|456.132.376
|% -0,42
|
|PETKM
|5,35
|376.924.800
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,30
|281.259.952
|% 6,07
|
|EKGYO
|1,89
|207.562.176
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,26
|243.640.632
|% -0,88
|
|PETKM
|5,35
|376.924.800
|% -0,19
|
|GARAN
|8,62
|601.036.493
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,12
|456.132.376
|% -0,42
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6837
|8,6881
|% 0,03
|
|Euro
|10,3100
|10,3167
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9219
|11,9817
|% -0,25
|
|Frank
|9,4542
|9,5112
|% 1,18
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% 0,03
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|10,79
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.345
|3.430
|23,02
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|11,14
|
|Çeyrek
|811
|830
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,15
|