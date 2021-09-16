***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYOYKP00195Fonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerİŞ GÜNÜ 13:00'A KADAR OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK,ŞUBELER, ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU 1 BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilirFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttp://www.oyakportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, kıymetli madenlere dayalı yerli ve yabancı yatırım fonları ve kıymetli madenlere dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, kıymetli madenler alanında farklı emtialara, emtia gruplarına dayalı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapabilmek, yatırımcının potansiyel kazancını farklı ekonomik konjonktürlerde farklı emtia gruplarını öne çıkararak artırmaktırFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Bloomberg Altın Fiyatı (TL) 35Bloomberg Gümüş Fiyatı (TL) 35Bloomberg Platin Fiyatı (TL) 10Bloomberg Paladyum Fiyatı (TL) 10BIST TLREF Endeksi 10Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00274 1 0,00274 1Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga Akbaş 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 12 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSHasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 22 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAyazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL (212) 319 14 00 oyakportfoy@oyakportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaTolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964091BIST