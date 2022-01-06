***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)ISIN Kodu -Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon?un süresi tasfiye dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Bu süre ilk katılma payının satışının gerçekleşmesi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilirler.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgilerİhraç belgesinin Kurulca onaylanmasının ardından bu ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren 1 aylık süre kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu dönemde yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları 1 aylık sürenin son gününü takip eden ilk iş gününde 1 TL değer üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu şekilde gerçekleştirilen ilk katılma payı satış tarihini takip eden ve Tasfiye Dönemi?ne kadar olan süre boyunca, nitelikli yatırımcılar pay alım talimatı vermek suretiyle Fon?a katılabilir. Tasfiye Dönemi?nde Fon?a yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir. Katılma paylarının satışı, Kurucu Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. 1Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBaran ÇELİK 16.09.2020 2021 ? Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı 2018 ? 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2018 OYAK Çimento A.Ş., Mali İşler Başkan Yardımcısı 2015 - 2017 ÇİMSA A.Ş. Genel Müdür YardımcısıAdalet TUNÇER 17.05.2019 2021 ? Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, İştirakler İzleme ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2021 - 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Stratejik Projeler Direktörü 2018 - 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Stratejik Planlama ve Sektörel Analiz Müdürlüğü, Müdür 2015 - 2018 Sanofi İlaç, Finansal Planlama ve Analiz Müdürlüğü, MüdürHasan R. TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 ? Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 ? 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Düzey 3 Lisansı 201463/28.03.2006 Türev Araçlar Lisansı 301683/16.07.2010Ömer MERT Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş.Hakan Basri AVCI Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş.İhsan ELGİN Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş.Elif Alsev UTKU ÖZBEY Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş.Gerçek ÖNAL Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş.Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 12 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAyazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No: 7 C / 78 Sarıyer / İSTANBUL (212) 319 14 00 (212) 351 12 22 oyakportfoy@oyakportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaNecdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989287BIST