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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.01.2022 20:07
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYOYKP00203
Fonun Süresi Fonun süresi tasfiye dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Bu süre ilk katılma payının satışının gerçekleşmesi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Baran ÇELİK 16.09.2020 2021 Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı 2018 ? 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2018 OYAK Çimento A.Ş., Mali İşler Başkan Yardımcısı 2015 - 2017 ÇİMSA A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Adalet TUNÇER 17.05.2019 2021 Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, İştirakler İzleme ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2021 - 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Stratejik Projeler Direktörü 2018 - 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Stratejik Planlama ve Sektörel Analiz Müdürlüğü, Müdür 2015 - 2018 Sanofi İlaç, Finansal Planlama ve Analiz Müdürlüğü, Müdür
Hasan R. TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 ? 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Düzey 3 Lisansı 201463/28.03.2006 Türev Araçlar Lisansı 301683/16.07.2010
Ömer MERT Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş.
Hakan Basri AVCI Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş.
İhsan ELGİN Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş.
Elif Alsev UTKU ÖZBEY Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş.
Gerçek ÖNAL Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992870


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