***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.03.2022 11:29
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 24.01.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011678
BIST
14:192.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 27,70
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.174
En Düşük
2.152
14:1914,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0429
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
14:1916,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0188
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
14:19918,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,15
|Açılış
|: 918,08
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler14:19
|MAALT
|261,80
|32.350.151
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.861.498
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|35.647.496
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.303.214
|% 9,96
|
|SONME
|34,50
|6.274.471
|% 9,94
|
|PKENT
|318,60
|120.663.188
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|DAGHL
|13,16
|1.728.273
|% -5,32
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,90
|1.315.391.274
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,93
|1.231.102.566
|% 1,22
|
|EREGL
|36,30
|1.080.340.949
|% 0,39
|
|GARAN
|11,83
|1.028.584.491
|% 0,00
|
|SISE
|14,00
|937.213.832
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,30
|301.450.770
|% 2,68
|
|YKBNK
|3,98
|495.982.581
|% 1,79
|
|GARAN
|11,83
|1.028.584.491
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,93
|1.231.102.566
|% 1,22
|
|PETKM
|8,80
|720.048.349
|% 1,62
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8266
|14,8325
|% 0,29
|
|Euro
|16,3575
|16,3825
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,4013
|19,4986
|% -0,16
|
|Frank
|15,8567
|15,9522
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9388
|3,9585
|% 0,20
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|4,77
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|28,00
|
|Tam
|6.059
|6.212
|31,91
|
|Yarım
|2.929
|3.005
|15,43
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|7,72
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,95
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|5,02
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34METUR
Yüzde 4.94 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 823, 099 adet işlem
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14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, DOHOL, GARAN
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14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TUPRS, EKGYO
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 37 artarak (% 1.26 ) 1, 963
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, DGGYO, IDEAS, MAALT, SMART, PENTA, AKMGY, OLMK, SONME