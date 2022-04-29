***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 16:51
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
Necdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025589
BIST
16:382.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,77
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:3814,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0710
|Açılış
|: 14,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8639
En Düşük
14,7579
16:3815,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0799
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:38909,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,31
|Açılış
|: 909,80
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ARENA
|14,30
|23.053.312
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.489.833
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.581.377
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.773.789
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.158.117
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,86
|30.610.030
|% -8,77
|
|TKFEN
|19,67
|560.710.325
|% -6,24
|
|THYAO
|40,58
|3.070.781.082
|% 0,20
|
|GARAN
|14,97
|1.266.290.722
|% -0,07
|
|SISE
|17,99
|1.187.455.257
|% 1,58
|
|AKBNK
|8,83
|1.053.818.229
|% -1,56
|
|TUPRS
|236,10
|946.009.925
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,61
|798.266.842
|% -1,51
|
|ODAS
|2,43
|449.136.322
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|208.150.152
|% -4,13
|
|YKBNK
|4,83
|674.626.301
|% -1,63
|
|AKBNK
|8,83
|1.053.818.229
|% -1,56
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8547
|14,8585
|% 0,47
|
|Euro
|15,6356
|15,6479
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,5835
|18,6767
|% 1,20
|
|Frank
|15,2299
|15,3216
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9484
|3,9682
|% 0,49
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|10,99
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,76
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|97,00
|
|Tam
|6.049
|6.200
|97,52
|
|Yarım
|2.924
|2.999
|47,18
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|23,59
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,46
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50DITAS
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 093, 105 adet işlem
-
16:49ACSEL
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 45.26 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 603 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, SISE
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 95 kaybederek (% -0.69 ) 2, 166
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, CRDFA, KNFRT, CEMTS, ARENA, UFUK, YUNSA