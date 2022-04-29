***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 16:51
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
Necdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025592
BIST
16:382.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,12
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:3814,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0710
|Açılış
|: 14,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8639
En Düşük
14,7579
16:3815,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0799
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:38909,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,16
|Açılış
|: 909,65
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:36
|CEMTS
|25,96
|36.590.298
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|23.067.612
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.685.266
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.774.086
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.172.814
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,06
|30.963.760
|% -8,11
|
|TKFEN
|19,71
|563.763.275
|% -6,05
|
|THYAO
|40,96
|3.214.262.034
|% 1,14
|
|GARAN
|14,99
|1.297.498.195
|% 0,07
|
|SISE
|18,03
|1.214.487.434
|% 1,81
|
|AKBNK
|8,87
|1.065.593.919
|% -1,11
|
|TUPRS
|236,50
|965.736.406
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,62
|802.958.724
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|456.931.479
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|211.112.409
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|685.190.604
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,87
|1.065.593.919
|% -1,11
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8547
|14,8585
|% 0,47
|
|Euro
|15,6356
|15,6479
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,5704
|18,6635
|% 1,13
|
|Frank
|15,2276
|15,3194
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9478
|3,9676
|% 0,48
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|8,73
|
|Altın Gr.
|912
|912
|11,86
|
|Cumhuriyet
|6.083
|6.175
|103,00
|
|Tam
|6.056
|6.207
|104,59
|
|Yarım
|2.927
|3.002
|50,60
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|25,30
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,53
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50DITAS
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 093, 105 adet işlem
-
16:49ACSEL
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 45.26 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 603 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, SISE
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 95 kaybederek (% -0.69 ) 2, 166
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, CRDFA, KNFRT, CEMTS, ARENA, UFUK, YUNSA